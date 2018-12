Borghetto, chiusura scuola via Milano. Minoranze all’attacco: “Grave disagio, il sindaco riferisca in Consiglio”

Borghetto. Sulla chiusura del plesso scolastico di via Milano a Borghetto Santo Spirito, per problemi di approvvigionamento del gasolio, è scontro politico con la minoranza consiliare che chiede urgenti chiarimenti al sindaco Enzo Canepa. I gruppi di opposizione hanno protocollato questa mattina una richiesta di inserimento all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale proprio sulla vicenda della scuola borghettina.

“Abbiamo ritenuto doveroso chiedere al sindaco Canepa di riferire urgentemente e pubblicamente sull’accaduto. Nonostante il grande sforzo per garantire le lezioni, del quale diamo atto all’amministrazione e ai dipendenti che si sono prodigati, troviamo assurdo che un plesso scolastico debba rimanere chiuso per mancanza di gasolio, motivazione che non troviamo giusta e non accettiamo” affermano i consiglieri comunali Giancarlo Maritano e Maria Grazia Oliva per il gruppo “Il Cammino” e Pier Paolo Villa e Daniela Guzzardi per il gruppo “Liberiamo Borghetto”.

“Tante sono state le famiglie che si sono lamentate, è quindi nostro dovere sapere e rendere pubbliche le motivazioni e le responsabilità di un fatto così grave; siamo quindi fiduciosi che il sindaco, vista l’importanza del tema da trattare, abbia intenzione di accettare la nostra richiesta”.

“Verrebbe da dire che “abbiamo raschiato il fondo del barile”, sarebbe una bella battuta ed invece è una triste realtà, assurda però se si pensa che tutto questo riguarda purtroppo i nostri figli” concludono gli esponenti della minoranza a Borghetto.