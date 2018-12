Bombardier, De Vincenzi e Lunardon (Pd): “Vicini ai lavoratori, Ministro ancora assente”

Vado Ligure. Solidarietà dal Gruppo Pd in Regione Liguria ai lavoratori di Bombardier, dopo l’incontro avvenuto oggi al Mise che non ha sciolto i dubbi sul futuro dell’azienda. “Un nulla di fatto che rischia di mettere a serio repentaglio i posti di lavoro – affermano i consiglieri regionali Luigi De Vincenzi e Giovanni Lunardon -. Dopo Piaggio un’altra crisi industriale che questo governo non è stato in grado di affrontare”.

“E a dimostrazione dello scarso impegno dell’Esecutivo segnaliamo, ancora una volta, l’assenza del Ministro all’incontro”.

“Ci aspettavamo qualche sviluppo sulla collaborazione con Hitachi, per la realizzazione dei treni regionali e invece su questo fronte non è emersa alcuna novità” aggiungono i due esponenti Dem.

“L’unica ancora di salvezza rimane la possibilità di completare la commessa sull’alta velocità, con la realizzazione di nuovi 14 treni proseguendo la collaborazione, in questo caso già attivata, con Hitachi. Ma bisogna fare presto: Bombardier è un’azienda strategica per il nostro territorio. Non possiamo rischiare che chiuda. Domani il Pd sarà in piazza con i lavoratori” concludono De Vincenzi e Lunardon.