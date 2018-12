Bollini e Dell’Amico lasciano il Savona

Savona. Gabriele Bollini, esterno (classe ’91) e Filippo Dell’Amico, centrocampista (classe 2000) lasciano il Savona.

“Bollini, che nell’ultima gara di campionato ha realizzato la rete del 2-2 tra Savona e Lavagnese, dice addio agli striscioni per motivi personali e non tecnici – afferma Roberto Canepa – con molta probabilità giocherà nella Reggiana oppure, sempre in Emilia, nel Castelfranco, mentre Dell’Amico, che non ha trovato spazi, rientrerà allo Spezia, società dalla quale era arrivato in prestito“.