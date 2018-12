Bolkestein, Lega di Finale-Pietra: “Frascherelli applaude iniziative altrui perché non ne ha di proprie”

Finale Ligure. “Dopo aver visto il sindaco Frascherelli in maglietta rossa, in aperto contrasto con il segretario della Lega Matteo Salvini, ci fa ora molto piacere vederlo folgorato sulla via di Damasco nel condividere, con grande enfasi, il provvedimento sulla Bolkestein fortemente voluto dalla Lega e dal presidente Toti”.

Inizia così il duro attacco della sezione finalese- pietrose della Lega, dalla quale hanno proseguito: “Ammantarsi delle iniziative altrui mostra la grave difficoltà nel possederne di proprie , ma ugualmente stupisce che nessuna affermazione sia invece giunta in ordine al Decreto Sicurezza, alle improprie invasioni di campo della Commissione Europea, alla riforma della Fornero e a tutte le iniziative di governo della Lega”.

“La sua innata capacità a mutare repentinamente posizione caratterizza ormai da tempo la sua amministrazione. Tutti ricordano la sua altalenante posizione sulla viabilità di Porta Testa e Via Drione, sull’Unione dei Comuni con Orco-Feglino, sulla defunta Finale Outdoor Resort, sulla circolazione contromano dei biker indisciplinati (colpa della signora con la Graziella), sui parcheggi per i climber e così via, ma nessuno ricorda una sua concreta iniziativa per realizzare almeno un lotto del progetto di protezione degli arenili che giace da tempo nei cassetti del Comune”.

“In questi mesi i suoi proclami si stanno moltiplicando, la vediamo promettere ogni ben di Dio: il rifacimento di Via Brunenghi, Via Dante, Via del Becchignolo, Piazza Abbazia, Porto, la Pista Ciclabile, la lotta al Punteruolo Rosso ed altre decine di (vane) promesse elettorali. Invece di mettere il cappello sulle iniziative dei suoi avversari, sarebbe stato molto meglio si fosse occupato di queste importanti opere e di tutte le altre necessarie, nei 5 anni di amministrazione ormai trascorsi”.

“In ogni caso non possiamo comunque che apprezzare come un’amministrazione a guida Pd riconosca e valuti positivamente questo importante provvedimento e tutto il prezioso lavoro che la Lega sta svolgendo per il nostro territorio”, hanno concluso dalla Lega sezione Finale-Pietra.