Bluissimo: la cornice creata dai bambini di Noli ha il colore del mare

Noli. Il Comune di Noli continua a sostenere le iniziative della Polisportiva Nolese Outdoor per sottolineare il No alla plastica in mare.

Lo ha fatto partendo dai più piccoli, con i Green Kids Days di giugno 2018, nati nello spirito e in continuità con il Green Surf Festival, che lo scorso anno ha portato a Noli surfisti, ambientalisti e amanti del mare provenienti da tutto il mondo, uniti da un obiettivo comune: la salvaguardia degli oceani e la lotta alla plastica.

“Con Green Kids Days – dice Marina Gambetta, presidente della Polisportiva Nolese Outdoor – vogliamo coinvolgere i ragazzi nella protezione dell’ambiente, soprattutto marino, attraverso varie attività legate al mare, perché facciano esperienza del rapporto speciale con la natura”.

Vincente è stata l’idea dare spazio all’interno di Green Kids Days all’arte e alla tradizione con “Bluissimo: segni e disegni dal mare“, il laboratorio di ceramica a cura di Nadia Allario di Ceramiche Herisson Noli, che insieme ai ragazzi ha realizzato tanti pesciolini di ceramica blu, il colore del mare, che ora decorano una cornice allestita in passeggiata, in prossimità della spiaggia dei pescatori, per immortalare in una foto il ricordo di Noli, con lo sfondo del promontorio di Capo Noli.