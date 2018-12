Albenga. Nell’ambito di un servizio mirato alla “messa in sicurezza” delle palazzine site in via Rita Levi Montalcini (conosciute ai più come “le palazzine di via Milano”), i carabinieri della Compagnia di Albenga, stamattina, hanno effettuato una bonifica interna dei locali e del seminterrato. Al quinto piano di uno dei due palazzi sono stati sopresi dai militari, 4 cittadini marocchini noti agli uffici, mentre dormivano su materassi di fortuna.

Gli stessi sono stati tutti accompagnati in caserma e al termine degli accertamenti, sono stati tutti denunciati all’Autorità Giudiziaria per la violazione del reato previsto dell’art. 633 CP “Invasione di terreni e edifici”. Uno di loro è stato denunciato anche perché ha violato la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Albenga imposta dal Questore di Savona.

di 9 Galleria fotografica Bonifica messa in sicurezza palazzine via Milano Albenga









Un quinto connazionale, nel corso dei controlli estesi anche alle aree circostanti, è stato denunciato dai carabinieri ingauni poiché su di lui gravava un’analoga misura di prevenzione.