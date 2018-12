Vado Ligure. Con una prestazione non esaltante i giovani della Pallacanestro Vado battono l’Aurora Chiavari con una prova in cui il tiro da tre non ha funzionato (solo una tripla, e di tabella, su numerosi tentativi); ci hanno pensato allora i lunghi Anaekwe e Tsetserukou a fare la differenza. Termina così il girone di andata (il prossimo weekend coincide con il turno di riposo per i vadesi) con un discreto ruolino di sei vittorie e quattro sconfitte.

Dopo una fase di studio (4-4), Vado accelera portandosi sul 14-4 e chiudendo il primo quarto avanti di 9 punti. Nella seconda frazione i vadesi non trovano inizialmente buone soluzioni in attacco e con le triple gli ospiti si riavvicinano fino a meno 6; al riposo però il vantaggio è nuovamente in doppia cifra.

Dopo l’intervallo la squadra biancorossa rientra in campo con maggior concentrazione ed allunga fino a sfiorare un distacco di 20 punti, che viene poi ridotto nel finale.

Vado affronterà il prossimo turno di Serie C Silver (prima giornata del girone di ritorno) dopo le festività, ma prima del panettone la attendono ancora tre incontri molto impegnativi in Under 18 Eccellenza: martedì 11 in casa con Biella (ore 19,45), venerdì 14 trasferta a Torino contro l’Auxilium e martedì 18 chiusura del girone di andata a Varese contro Robur.

Il tabellino della partita valevole per la 10ª giornata:

Pallacanestro Vado Azimut – Aurora Basket Chiavari 67-54

(Parziali: 18-9; 34-24; 50-31)

Pallacanestro Vado Azimut: Jancic 4, Valsetti 2, Cito 5, Catzeddu, Bertolotti 4, Lo Piccolo 7, Pesce 4, Brignolo 4, Pintus ne, Anaekwe 18, Tsetserukou 17, Cirillo 2. All. S. Imarisio, ass. S. Dagliano e D. La Rocca.

Aurora Basket Chiavari: Andreani, Stefani 11, Messina, Davini 3, Cerisola 4, Varrone 11, Barnini 1, Elia 8, Muzzi 11, Ravera 3, Curaci 2. All. Marenco, ass. Benvenuto.

Arbitri: Vicari (Imperia) e Kulyk (Savona).