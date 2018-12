Vado Ligure. L’Amatori Savona sfata il tabù del Geodetico di Vado Ligure ed ottiene la prima vittoria casalinga dopo un’autentica battaglia con Lucca.

Le biancorosse riescono ad avere la meglio sulle coriacee avversarie grazie agli ultimi due quarti difensivi (solo 18 punti concessi alle ospiti dall’intervallo). Il suggello lo mettono Cambiaso e Zignego con due bombe ignoranti nel finale dell’ultimo quarto.

Ma andiamo con ordine. L’Amatori parte contratta ed oltre alle grandi difficoltà a fare canestro non riesce ad organizzare una difesa accettabile contro Viale che maramaldeggia in area biancorossa. Al termine del primo quarto il tabellone recita un 11 a 16 per Lucca che rispecchia appieno l’andamento della gara.

Il secondo periodo vede le due squadre equivalersi nel gioco e nel punteggio: 15 a 14 per le pappagalline. Si va quindi all’intervallo lungo con l’Amatori indietro 26 a 30.

Per una volta il quintetto vadese esce dagli spogliatoi con determinazione e grazie all’energica difesa di Cambiaso su Viale limita e di molto l’attacco toscano. Nonostante le percentuali da brivido al tiro da fuori (tre triple in tutto l’incontro di cui due negli ultimi tre minuti) l’Amatori mette la freccia e passa a condurre anche se solo di 1 punto prima dell’ultimo intervallo.

Il quarto e decisivo tempino si gioca solo in difesa con entrambe le squadre che litigano con il canestro. L’Amatori si divora almeno tre canestri da un centimetro dal ferro ed anche Lucca fatica a segnare. Poi, improvvisamente, a 3 minuti dal termine le bombe di Cambiaso e Zignego danno un maxi vantaggio (per l’andamento della gara) alle vadesi che balzano a più 9.

Ma da li in avanti l’Amatori non segna più e con una gestione rivedibile degli ultimi possessi rischia di dare il classico calcio al secchio del latte. Il fischio finale salva le ragazze del presidente Mazzieri che possono festeggiare la prima vittoria casalinga.

Indubbiamente un’iniezione di fiducia per le vadesi che sono attese domenica 16 dicembre, con inizio alle ore 18, dalla lunga trasferta in terra senese contro il Costone. Si spera dopo la prestazione di questa sera di poter dare una continuità di gioco anche in trasferta.

Il tabellino della partita valevole per l’8ª giornata:

Amatori Pallacanestro Savona – Le Mura Lucca 52-48

(Parziali: 11-16; 26-30; 40-39)

Amatori Pallacanestro Savona: Zignego 4, Picasso 6, Lanari, Cambiaso 5, Paleari 4, Franchello, Dagliano 6, Zappatore 6, Demattei 6, Leonardini, Preci, Poggio 15. All. R. Dagliano, ass. V. Faranna.

Le Mura Lucca: Caloro 2, Viale 15, Doda 8, Mandroni 9, Mbeng 9, Boncilini 2, Conti 1, Masini 2, Cecchi. All. Giannelli, ass. Zari.

Arbitri: Zappa (Loano) e Vozzella (Andora).