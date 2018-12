Vado Ligure. Come da copione la Jolly Acli Basket non fa sconti e così l’Amatori incassa la quinta sconfitta della stagione. Al Palacosmelli le biancorosse resistono due quarti ma devono capitolare nel terzo, con Bindelli che suggella la superiorità labronica con quattro triple consecutive a metà del terzo quarto.

Inizio troppo soft per l’Amatori che va subito sotto negli uno contro uno e non riesce ad organizzare una sorta di decente difesa contro Tripalo e socie. Risultato: Livorno passeggia nel primo quarto e chiude avanti 21 a 11.

Solo nel secondo quarto il team savonese trova un minimo di ritmo in attacco e stringe le maglie in difesa: magicamente anche in attacco le ragazze biancorosse trovano delle soluzioni migliori e solo per un grave errore difensivo allo scadere del secondo quarto si va all’intervallo lungo sotto 30 a 24.

L’uscita dagli spogliatoi sembra meglio rispetto al solito per le ragazze del duo Dagliano-Faranna. Ma è solo un fuoco di paglia, Bindelli e Tripalo salgono in cattedra e portano a scuola le giovani biancorosse. Di fatto le quattro triple di Bindelli chiudono la gara con Livorno che amministra nel quarto ed ultimo periodo e con l’Amatori visibilmente tramortita dal parzialone delle amaranto toscane.

Sicuramente non sono queste le gare, specialmente in trasferta, l’Amatori può vincere, ma un miglior atteggiamento soprattutto difensivo avrebbe aiutato a giocarsi la gara fino in fondo. Ora altra trasferta proibitiva con la Palagiaccio Firenze, anch’essa a punteggio pieno, che dovrebbe chiudere la terribile settimana delle savonesi. Sono necessari miglioramenti sotto l’aspetto dell’approccio alla gara per poter solo sperare di non essere travolte dalle fiorentine.

Palla a due al Palacoverciano di Firenze questa sera, sabato 1 dicembre alle ore 21.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 1ª giornata:

Jolly Acli Basket – Amatori Pallacanestro Savona 68-53

(Parziali: 21-11; 30-24; 55-49)

Jolly Acli Basket: Bindelli 16, Dodoli, Ceccarini 9, Zorzi 6, Simonetti, Castiglioni 3, Tripalo 19, Puccini 2,

Collodi 13, Meriggi. All. Pistolesi.

Amatori Pallacanestro Savona: Ellena, Zigneno, Picasso, Lanari 6, Cambiaso 4, Paleari 4, Franchello 1, Dagliano 9, Zappatore 6, Leonardini 2, Poggio 16, Demattei 5. All. R. Dagliano, ass. V. Faranna.

Arbitri: Salvo (Pisa) e Luppichini (Viareggio).