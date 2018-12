Cairo Montenotte. I successi dell’Under 14 maschile e dell’Under 13 femminile sono le note liete per il Basket Cairo nel weekend appena trascorso. E poi, spazio alla Festa di Natale per i più piccoli. Ecco i resoconti redatti dalla società valbormidese.

Under 14 maschile: continua la striscia positiva

Pallacanestro Vado – Basket Cairo 39-83

Sabato mattina sul campo del Vado si è svolta la gara di andata per i ragazzi dell’under 14 che per questa stagione non hanno ancora conosciuto sconfitta. La gara si mette subito sui binari giusti e si vede dai parziali sempre a favore dei cairesi, 10-30, 21-49, 31-71. Nonostante una prestazione non cristallina con qualche errore di troppo il Basket Cairo si sbarazza con facilità dell’avversario. Unica nota negativa l’infortunio grave di Giordano Mattia che durante la gara soffre della frattura del radio. Tutto il Basket Cairo augura una pronta guarigione sperando di vederlo presto sul parquet con i compagni di squadra.

Gli atleti che hanno partecipato alla gara sono: Rolando Luca, Diana Mattia, Giordano Mattia, Marenco Alessandro, Servetto Andrea, Coratella Nicola, Pirotti Simone, Di Roberto Alessandro, Bagnasco Tommaso, Benearrivato Luca.

Under 13 femminile: buon inizio per il campionato

Pallacanestro Loano – Basket Cairo 30-45

Con un gruppo un po’ ridotto numericamente rispetto alla scorsa stagione e con in panchina il nuovo allenatore Claudio Agostinis e dopo due mesi di allenamenti, inizia l’avventura delle nostre ragazze nel campionato Under 13 femminile che ci vede nell’impegnativo girone con Blue Ponente A, Blue Ponente B, Cestistica e Pallacanestro Loano.

L’esordio sabato pomeriggio è proprio in trasferta sul parquet di Loano. Ottimo l’inizio partita per le gialloblù che partono con un ottimo 4 a 0 obbligando la coach avversaria al time out per riordinare le fila loanesi. Tra alti e bassi in difesa il primo tempino si conclude con il punteggio di 6 a 8 e le premesse per una piacevole partita equilibrata ci sono tutte.

Si riprende nel secondo tempino con tutte le effettive (di entrambe le squadre) già scese in campo ed ottime rotazioni tra le cairesi. Purtroppo un paio di giocatrici si caricano di falli (per troppa generosità difensiva) e coach Agostinis è costretto a ruotare in difesa sulla forte play avversaria tutte le ragazze. La squadra risponde bene pur con il bonus contro ed il secondo quarto ci vede avanti con il punteggio di 11 a 15.

Negli spogliatoi coach Agostinis ha le parole giuste per le valligiane che dominano in attacco e difesa il terzo tempino che si chiude con il parziale di 3 a 10 e di fatto il risultato si indirizza decisamente verso le ospiti. Il quarto tempo è giocato molto bene da entrambe le squadre e si vedono molti passaggi a liberare la compagna (sia per le cairesi che per le loanesi). Il punteggio del quarto tempino dice 10 Loano e 12 Cairo ma la differenza in campo non si nota. Bel gioco e tanto impegno onorano la gara. Alla sirena finale Pallacanestro Loano 30 Basket Cairo 45 per il primo referto rosa della stagione.

Coach Agostinis a fine gara: “Ovviamente siamo molto contenti di questo risultato, non per la vittoria, che fa piacere certo, ma per l’atteggiamento delle ragazze che nei momenti di difficoltà si sono impegnate e si sono prese le proprie responsabilità, dalla prima all’ultima. Sappiamo che per crescere la strada è ancora molto lunga ma sappiamo che il gruppo vuole crescere a prescindere dai risultati in campo che in Under 13 non sono così determinanti. Avere undici ragazze ad allenamento ed undici alle partite, è la prima vittoria per noi. Lavoriamo per la crescita tecnica ed umana delle giocatrici e sappiamo di essere sulla strada giusta. Adesso sotto con gli allenamenti per preparare la prossima partita sabato 12 gennaio contro la corazzata Cestistica Savonese capolista imbattuta e probabile vincitrice del campionato, partita molto difficile, ma siamo sicuri che le ragazze venderanno cara la pelle”.

Queste le ragazze scese in campo: Rebagliati Giulia, Poulose Hanna, Marchetti Alida, Garelli Greta, Bergero Giulia, Baiocco Emma, Bernardo Sara, Pennino Angelica, Monopoli Adelaide, Gazzilli Chiara. In panchina nonostante infortunio Sardi Giada che non ha voluto far mancare il supporto alle compagne.

Festa di Natale per i bambini del Basket Cairo

Come consuetudine si è svolta nel pomeriggio di domenica 16 dicembre la Festa di Natale del Basket Cairo che ha portato in palestra più di sessanta ragazzi provenienti da tutta la Valle Bormida che si sono confrontati in minipartite di 3 contro 3 su due metà campo seguiti dai coach Trotta e Pedrini e dagli aiutanti Mayboroda e Ballocco. Tanto divertimento per tutti, canestri a ripetizione, salti e passaggi che hanno aiutato i piccoli tesserati a passare una bella giornata all’insegna del basket giocato. Speciale la festa finale che, con effetti di luci suggestivi, ha visto arrivare ben due babbi natale che hanno consegnato a tutti un ricordo goloso del pomeriggio. Subito dopo tutti insieme per la merenda, offerta dai nostri sponsor L’Oasi del Pane di Tamara Urru ed Archimede è… e grazie al sostegno dei genitori che sempre ci aiutano in queste occasioni.

L’augurio del presidente Barbara Brioschi e di tutto lo staff Sandro La Rocca, Visconti Andrea, Gianni Perfumo, Isella Ghidoni, Baiguini Maurizio, va a tutti i tesserati e a tutti gli allenatori che ci aiutano a continuare nell’impegnativa impresa di far crescere il Basket in Val Bormida affermandolo come uno dei più completi e divertenti sport per i bambini e bambine di tutte le età, un ringraziamento va anche ai sempre presenti genitori dei ragazzi che ci danno una motivazione in più per fare sempre meglio.

Ma il Basket Cairo non si ferma neanche durante le feste, per domenica 23 dicembre è stata organizzata nell’ambito dell’Armani Junior Program la gita a Milano sul glorioso parquet del Forum dove si svolgerà la Festa di Natale dell’Olimpia in cui sono invitate tutte le società affiliate. Il Basket Cairo parteciperà con una delegazione di più di quaranta elementi tra genitori e ragazzi, in seguito gli stessi potranno assistere alla gara tra l’Olimpia Milano e la Pallacanestro Varese tifando sulle tribune del Forum augurandosi un buon Natale speciale.