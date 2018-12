Basket Cairo: il resoconto del fine settimana

Cairo Montenotte. Un netto successo per la formazione CSI; il successo degli Esordienti e l’esperienza positiva degli Aquilotti. Riviviamo, nei resoconti redatti dalla società valbolrmidese, i recenti incontri del Basket Cairo.

CSI Open: facile vittoria in trasferta

CSI Open Pallacanestro Farigliano – Basket Cairo 44-57

Continua il campionato dei senior cairesi che affrontano il Farigliano in una trasferta, che sulla carta, non dovrebbe creare troppi problemi. Per una volta il campo conferma il pronostico, il Basket Cairo comincia con un 10 a 0 nei primi 3 minuti della gara, fatto di difesa e contropiedi, che annichilisce l’avversario. Dopo un time-out dei padroni di casa, la gara continua, e finalmente i piemontesi segnano il primo canestro riuscendo a sbloccarsi, comunque il primo parziale non ammette repliche e si chiude sul 8 a 19. Nella seconda frazione, o almeno nella prima parte c’è l’unico neo della gara, uno sbandamento del Cairo che permette agli avversari, con un parziale di 9 a 0, di arrivare fino al 19 a 22, preoccupando un po’ coach Pedrini. Subito si reagisce con orgoglio, e con un contro parziale si ritorna su un vantaggio consono.

All’intervallo ci si ferma sul 20 a 28. Nella ripresa il Cairo non smette di macinare gioco, e surclassa gli avversari per fisicità e velocità, riuscendo a staccare ancora di più i padroni di casa con un parziale del quarto di 8 a 15 che sembra chiudere la gara definitivamente. Ultima frazione con Cairo forse un po’ troppo rilassato, magari sarebbe stata necessaria qualche rotazione in più dalla panchina, per dare nuovo vigore al gioco, comunque nonostante il Farigliano si impegni e provi a mettere la gara anche sul piano fisico e disciplinare, Cairo non si scompone e rimane concentrato, è vero che concede qualche punto di troppo, ma in attacco si continua a giocare con leggerezza e tranquillità mettendo a segno quei canestri che mettono in ghiaccio la gara.

Gara strana contro un avversaria sicuramente più debole che si poteva dominare, invece si è patita più del dovuto. Forse, una maggiore leadership in campo darebbe più sicurezza ai giovani giocatori cairesi, quando esce capitan Giacchello, la squadra vive di iniziative personali, anche pregevoli, ma di singoli senza troppo costrutto. La forza della giovinezza è la spensieratezza, e spesso si vede in campo sia in senso positivo che in senso negativo. Buona la prova di Marrella e Zullo, molto in ombra Guallini che non ha ancora trovato il modo di affrontare la difesa a zona (anche in questa gara 40 minuti) in modo efficace. Da migliorare sicuramente la prestazione difensiva per quanto riguarda, intensità, concentrazione e attenzione.

Aquilotti-Esordienti: doppio impegno

Fine settimana impegnativo per i nostri atleti del minibasket, partecipi sul fronte Esordienti e sul fronte aquilotti in due trasferte impegnative.

Primi sul campo gli Esordienti che si presentano sabato pomeriggio con qualche timore reverenziale sul parquet del Palasport Garassini a Loano per sfidare i pari età della compagine di casa.

Contro una formazione loanese estremamente sperimentale i dodici agli ordini di coach Pedrini danno vita ad una partita ordinata, privilegiando la circolazione di palla e la verifica di quanto imparato negli allenamenti settimanali, riuscendo spesso a portare l’uomo libero sotto canestro e al tiro.

La differenza fisica con gli avversari la fa da padrone ed i nostri ragazzi vanno largamente in vantaggio nel primo quarto per 12 a 1 e proseguono poi in tranquillità, dominando largamente un avversario fin troppo distante dai nostri per età e preparazione.

Marchisio, Giordano, Guzzone, Grillo, Campani, Baiguini, Berretta, Giribone, Fracchia, Addis e Martino gli atleti a referto per il basket Cairo Esordienti per un risultato finale di 7 a 32 per i nostri piccoli cinghialotti, tra i quali spiccano i 10 punti di Giulio Guzzone, top scorer del match.

Si ritorna poi sul campo, sempre sotto la sapiente guida di coach Pedrini, domenica mattina, presso la Palestra dell’ITIS Politecnico di Savona per l’incontro tra Basket Cairo e Amatori Savona per la leva Aquilotti Senior.

Coach Pedrini porta in campo una formazione tecnicamente molto giovane, agguerrita e piena di grinta ma certamente con meno esperienza rispetto ai pari leva di Savona, forti e atleticamente molto completi.

Il punteggio non lascia scampo ai nostri ragazzi, che perdono in tutti e sei i tempini ma la voglia, la passione e la grinta di tutti i nostri miniatleti illustrano benissimo il gran lavoro fatto dal coach e dalla società in palestra durante i duri allenamenti settimanali.

A referto i nostri aquilotti portano Sam Mir Katouli (al suo debutto assoluto in campionato), Anna Callegaro, Petianu Dennis, Nuvola Rossi e Davide Pera (alla loro seconda partita ufficiale e ogni giorno più bravi sul campo, con il semi debuttante Davide al suo primo canestro ufficiale in carriera) affiancati dai più esperti Aprea, Baiguini, Bazzano, Delfino, Coratella Marta e Pregliasco Iris, queste ultime ormai colonne insostituibili del nostro movimento femminile insieme a Chiara Grillo, purtroppo in questa partita assente.

Grande divertimento per tutti in questo fine settimana, tra sconfitte e vittorie che sottolineano (comunque vada la partita) la passione dei nostri ragazzi per il magico mondo della palla a spicchi.

Nella foto sopra: gli Esordienti

Gli Aquilotti