Cairo Montenotte. Buona la partenza degli under 15 cairesi nel campionato indoor Next Generation Winter Ball Cup U15, andato in scena ieri, domenica 2 dicembre, a Fossano.

Nel primo incontro con i padroni di casa, i valbormidesi si sono presentati con Castagneto sul monte di lancio, Davide Torterolo a ricevere, Bussetti in prima base, Franchelli in seconda, De Bon in terza base, interbase Andrea Torterolo, esterni Leoncini e Buschiazzo.

Foto 2 di 2



Partita in equilibrio, con Castagneto in grande spolvero; al quarto inning i biancorossi allungano e si portano sul 5 a 1, ma la partita non è finita e lo sanno bene i fossanesi che riacciuffano il risultato e pareggiano: 5 a 5 il risultato finale.

Il secondo incontro prevede la sfida con i Grizzlies di Torino. I tecnici cairesi fanno alcuni ritocchi: spostano Andrea Torterolo sul monte, Castagneto in interbase, inseriscono in campo esterno Baisi e Rozio, quest’ultimo al suo esordio di categoria. Ancora una partita bella ed equilibrata, ma sulla distanza, trascinati da Bussetti ed Andrea Torterolo, i biancorossi questa volta non si lasciano sfuggire il risultato e chiudono vincendo 3 a 1.

Nell’ultimo incontro i tecnici cercano soluzioni nuove: Bussetti sul monte, Garra in prima base, Bruno in campo esterno; la gara risulta frizzante con belle giocate ma nonostante i fuoricampo di Franchelli e Davide Torterolo i cairesi cedono all’Avigliana. Determinante il calo di tensione al quarto inning, che concede quattro punti ai piemontesi: Risultato finale: Cairese 3 Avigliana 7.

Prossimo concentramento domenica 13 gennaio a Torino, dove i biancorossi incontreranno i Cabs di Seveso e il Settimo Torinese.

Domenica 9 dicembre a Cairo si disputerà il 24° torneo Avis: nella categoria Veterani giocheranno gli under 12 di questo campionato e nella categoria Esordienti il futuro, cioè i ragazzi under 12 del campionato 2019. Le società presenti, oltre alla Cairese, saranno i Dolphins di Chiavari, i Tiger di Finale, il Vercelli, i Grizzlies di Torino, il Mondovì, il Sanremo Baseball, la Sanremese Softball.

Ecco il programma: