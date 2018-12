Bando sport e periferie, Finale partecipa con nuovi progetti per il Borel e il tennis Pia

Finale Ligure. Il Comune di Finale Ligure partecipa al Bando Sport e Periferie 2018. Ad annunciarlo è il primo cittadino Ugo Frascherelli che spiega: “La scorsa settimana abbiamo inviato la documentazione necessaria a concorrere alla procedura. In collaborazione con Fbc Calcio e con Associazione Tennis Pia abbiamo richiesto l’ammissione alla linea proposta del progetto del nuovo Tennis e del progetto del Borel”.

Il sindaco descrive così i due interventi che si vorrebbero realizzare: “Il primo prevede nuovi locali palestra, spogliatoi, locali di servizio, nuovo spazio per bar/ristorante e club house. Sul Borel nuovi spalti e spazi di servizio necessari al funzionamento dell’impianto sportivo. Circa 600 mila euro di lavori sul tennis, circa 500 mila euro sul Borel”.

“Il bando prevede la possibilità di accedere a 500 mila euro per ogni intervento proposto, se meritorio. Un percorso che l’Amministrazione intende perseguire finanziando la quota in surplus, quindi cofinanziando gli interventi. Un tentativo doveroso che abbiamo condiviso con gli attuali gestori. Avere progetti pronti nel cassetto, in questo caso anche grazie agli ottimi rapporti coi gestori degli impianti, permette di sfruttare opportunità ed occasioni. Gli impianti sportivi sul territorio sono numerosi, e tutti necessitano di investimenti per riqualificazioni e lavori di vario genere e natura, e su questo occorrerà lavorare nel prossimo futuro” conclude il sindaco.