Balneari, Frascherelli e Guzzi soddisfatti: “Pronti a firmare le nuove concessioni appena sarà possibile”

Finale Ligure. “Siamo pronti a firmare le nuove concessioni appena il Governo lo permetterà”. C’è grande soddisfazione da parte del sindaco di Finale Ugo Frascherelli e dell’assessore al demanio Andrea Guzzi, da sempre difensori della categoria, dopo la notizia, arrivata ieri, dell’esclusione dei balneari dalla Bolkstein per 15 anni.

“Appena ci è giunta notizia dell’accordo interno al Governo abbiamo sentito il Presidente dell’Associazione Rebonato e condiviso con lui questa parziale vittoria. Da considerare solo come un punto di partenza, occorrono ancora altre battaglie per la conquista delle giuste prerogative” dicono sindaco e assessore.

“Lavoro, occupazione, esperienza derivante da generazioni. Tutti valori che dovranno essere riconosciuti in modo ben più ampio di quanto pare sia in procinto di fare oggi il Governo. Un cauto ottimismo ed una boccata di ossigeno per gli operatori balneari” concludono Frascherelli e Guzzi.