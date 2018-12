Auto pirata investe un pedone e scappa, la polizia municipale di Loano rintraccia il proprietario dell’auto

Loano. Sarà rintracciato grazie alla collaborazione tra la polizia municipale di Loano e quella della sua città di residenza il proprietario della “auto pirata” che, ieri sera, ha travolto un’anziana di 84 anni sulla via Aurelia a Loano e poi si è allontanata senza prestare soccorso.

Grazie alle dettagliate immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, gli uomini coordinati dal comandante Gianluigi Soro sono riusciti a risalire all’intestatario del veicolo e al suo indirizzo. Stando a quanto accertato, si tratta di un cittadino straniero residente nell’imperiese.

I dati sono stati trasmessi alla polizia locale della località ponentina, che avranno ora il compito di accertare chi fosse al volante al momento dell’incidente. Da verificare, in particolare, è la validità della patente del proprietario dell’auto, che al momento risulta dubbia: ciò potrebbe spiegare anche le ragioni che hanno spinto il guidatore a darsi alla fuga dopo l’investimento.

Il conducente dovrà rispondere dei reati di omissione di soccorso e fuga, secondo quanto previsto dall’articolo 189 del Codice della Strada riguardante la “Fuga su incidente con feriti”.

L’episodio è avvenuto intorno alle 18.30 di ieri sera lungo la via Aurelia, al confine con Pietra Ligure. Secondo quanto riferito, una donna di 84 anni stava attraversando sulle strisce pedonali da mare verso monte quando è stata urtata da un’auto proveniente da Pietra Ligure.

A questo punto le persone a bordo del mezzo sono scese dal veicolo, hanno “spostato” la donna investita facendola sedere su un marciapiede e sono infine ripartiti in direzione di Loano.

Sul posto sono subito intervenuti i volontari di Pietra Soccorso, coadiuvati da un volontari della croce rossa di Loano di passaggio. Per fortuna la persona investita non ha riportato traumi particolarmente gravi (ha riportato la frattura di una gamba) ed è stata trasferita in codice giallo al Santa Corona.