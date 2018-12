Albenga. “Un brutto biglietto da visita per la nostra città”. Così il capogruppo di minoranza di Forza Italia Eraldo Ciangherotti commenta la presenza di “un’auto abbandonata, distrutta, al bordo della carreggiata” lungo la strada che costeggia il fiume Centa (da San Fedele e Lusignano a Campolau).

“Perché è qui? Perché è ridotta in queste condizioni? – si chiede Ciangherotti – Davvero l’amministrazione Cangiano permette che automobili in questo stato, potenzialmente pericolose, possano stare così, alla mercé di tutti, giorno e notte? Siamo la città che ospiterà Jovanotti, il decoro è importante. O forse, siccome è lontano dal centro, non merita attenzione? Immaginatevi se fosse in piazza del popolo o addirittura in via degli Orti, nel parcheggio sotto casa del sindaco. Forse per qualcuno in amministrazione chi abita nelle frazioni é un cittadino di serie B, con meno diritti di chi abita in centro?”

Foto 2 di 2



“So che dopo questa mia segnalazione, qualcuno a Palazzo alzerà la cornetta e mobiliterà gli uffici, in fretta e furia. Ma bisogna sempre aspettare le mie segnalazioni, per fare qualcosa? O Cangiano e soci si svegliano solo durante le campagne elettorali?”