Savona. Il 22 dicembre ritorna a Savona la 5a edizione della Corsa dei Babbi Natale con alcune novità rispetto alla scorsa edizione: sarà una camminata senza carattere agonistico ma di divertimento e relax che sarà organizzata da Associazione Chicchi di Riso onlus e Asd Sportiva-mente, con il patrocinio del Comune di Savona e del Coni e la collaborazione tecnica di Osa.

Infatti la partenza e l’arrivo saranno previsti in piazza Sisto IV, cuore pulsante della città, come agli esordi dell’evento natalizio che tanto piace e coinvolge i savonesi: il percorso si snoderà interamente nel centro storico in modo da coinvolgere al massimo la città.

Come già negli anni scorsi, una macchia rossa di connotati natalizi si ritroverà in piazza Sisto IV e si riverserà in modo festoso e divertente nelle vie cittadine per tornare davanti al Palazzo comunale per festeggiare con musica e balli l’imminente arrivo del Natale.

“Un grande momento di divertimento per le famiglie che potranno trovare anche la novità dei costi di iscrizione ribassati: infatti con 10 euro si potrà partecipare con abito nuovo mentre con soli 7 euro si riceverà il cerchietto a forma di corna di renne e con 5 euro potranno partecipare i bambini con il caratteristico cappellino da Babbo Natale” afferma l’assessore comunale Maurizio Scaramuzza.

La piazza sarà animata da un palco che irradierà musica e attività di ballo sia prima che dopo la camminata con il seguente programma:

Dalle 17 e 30 alle 19 00 – Animazione con esibizioni e lezioni di Fitness … Zumba … reggetton … delle Asd Centro Accademico Danza Moderna e Fitness freak

Dalle 19 e 30 stretching pre gara per tutti gli atleti e i presenti a cura di Z4.

Animazione e conduzione a cura di dj Enzo Testini aka Tex

Parteciperà anche la storica emittente Radio Savona Sound con una singolare iniziativa che coinvolgerà i partecipanti prima, durante e dopo la passeggiata, oltre a ad una divertente e coinvolgente sessione di dj-set.

Altra chicca per questa edizione è rappresentata dalla presenza, sabato 22 dicembre per tutta la durata dell’evento, in piazza della ME-the selfie machine che permetterà a tutti di divertirsi con un selfie originale sia singolo che di gruppo vestiti da Babbo Natale e che permetterà anche di partecipare ad un contest con premi per le foto che riceveranno il maggior numero di “likes”;i primi tre vincitori riceveranno in omaggio un paio di occhiali del Centro ottico Isolani di Savona.

Il corteo dei Babbi Natale sarà poi aperto da bellissimi modelli di marca Nissan della concessionaria Rivierauto che anche quest’anno darà lustro alla manifestazione.

Nella giornata di sabato 15 dicembre in piazza Sisto IV ci si potrà iscrivere dalle ore 10 fino alle 19,mentre negli altri giorni i punti iscrizione sono presso SportArt in via Trilussa 51,presso Sporting piazza Guido Rossa,presso Decathlon Molo 8.44, Vitamin store in via Orefici e,new-entry il Centro ottico Isolani in via Guidobono 28r.

All’arrivo, per ristorarsi dalle “fatiche della passeggiata”, i partecipanti troveranno cibo di street food, vin brulè, bomboloni e birra. L’intero servizio sarà gestito da Borghi catering, Birrificio Elissor e dal Forum Bambini di Chernobyl: il ricavato dell’attività di quest’ultima servirà per autofinanziare la propria attività.

Anche il discorso della solidarietà rappresenta una novità di questa edizione in quanto la quota di un euro su ogni iscrizione da 10 euro, sarà devoluta all’Associazione Chicchi di Riso onlus che finanzierà il pranzo di Natale per i meno abbienti.

“Insomma tutti gli ingredienti per una bellissima festa prenatalizia nel centro di Savona” conclude l’assessore savonese.