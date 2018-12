Attentato a Strasburgo, europarlamentari Briano e Benifei: “Stiamo bene, ma siamo blindati”

Strasburgo. Tre diversi attacchi a pochi chilometri dal Parlamento Europeo. Momenti di paura e grande tensione a Strasburgo per una serie di sparatorie che hanno investito il centro della località francese, nei pressi del Mercatino di Natale. C’è stato un fuggi fuggi tra i turisti, che hanno vissuto attimi di grande panico.

Stando alle prime informazioni sul presunto attacco terroristico ci sarebbero morti e feriti, ma ad ora le informazioni sono molto frammentarie.

Il mercatino è stato evacuato e l’area intorno al centro storico è stata blindata: anche la zona del Parlamento Europeo è stata chiusa per ragioni di sicurezza.

IVG.it ha sentito due parlamentari europei del nostro territorio, Renata Briano e Brando Benifei. “Ero nella zona fino a poco prima degli spari, stiamo bene – racconta l’europarlamentare Renata Briano. Ora mi trovo in un ristorante fuori città e non ci fanno rientrare in albergo…”.

“Sto bene, sono in Parlamento…” ha riferito Brando Benifei.

Articolo in aggiornamento