Asl2 verso il commissariamento, Salvatore Giuffrida tra i nomi per la direzione generale

Provincia. Potrebbe essere l’attuale direttore amministrativo dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, Salvatore Giuffrida, il prossimo direttore generale dell’Asl2 al posto di Eugenio Porfido, da poco nominato alla guida dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona in Lombardia.

Vista la recentissima nomina di Porfido e la conseguenze vacanza del posto di Dg dell’Azienda Sanitaria savonese, il possibile passaggio del testimone tra i due manager al momento è soltanto una delle tante ipotesi in campo per la direzione generale Asl 2. Da gennaio, intanto, potrebbe aprirsi un periodo di commissariamento in attesa della nomina ufficiale del prossimo direttore generale.

Se così fosse, però, per Giuffrida si tratterebbe di un “ritorno all’antico”. Il 55enne savonese, infatti, ha già ricoperto in Asl2 l’incarico di direttore amministrativo da febbraio 2017 al settembre scorso, salvo poi trasferirsi al San Martino di Genova.

Formatosi in Telecom e poi in Datasiel e Liguria Digitale, Giuffrida è laureato in scienze politiche ad indirizzo amministrativo presso l’Università degli Studi di Genova.