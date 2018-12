ArteGinnastica: al PalaAlessia con lo spettacolo Viaggio nel Tempo ed una raccolta fondi

Si è concluso un anno agonistico intenso e ricco di soddisfazioni per l’A.S.D. ArteGinnastica settore molto attivo della Polisportiva del Finale e per concludere in bellezza Stefania, Andrea e Carlotta ci invitano tutti al nostro Palasport Alessia Berruti di Via Per Calice a vedere il loro saggio di Natale dal titolo: VIAGGIO NEL TEMPO, che si terrà Domenica 16 Dicembre alle ore 20.00

Durante l’evento sarà presente un banchetto dell’Associazione aBRCAdaBRA che proporrà una raccolta fondi in ricordo della nostra cara Laura Menzaghi. L’ingresso è libero ed aperto a tutti.

Vi aspettiamo!!!