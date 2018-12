Arriva la sentenza del Tar: servizio di gestione parcheggi ospedalieri affidato alla Sct di Alassio

Savona-Pietra Ligure-Albenga. È arrivata la sentenza del Tar, che ha sparigliato le carte in tema di gestione dei parcheggi degli ospedali del savonese: San Paolo di Savona; Santa Maria di Misericordia di Albenga; Santa Corona di Pietra Ligure.

Come si evince da Savonauno, infatti, “l’Asl 2 Savonese ha revocato la concessione alla società Am Parking di Napoli del servizio di gestione dei parcheggi ospedalieri di Pietra Ligure, Albenga e Savona. Contestualmente il servizio è stato affidato alla società Sct, Sistemi Controllo Traffico Srl, di Alassio, che era risultata seconda in graduatoria nella gara d’appalto che si era svolta lo scorso anno”.

Una decisione frutto della pronuncia del Tar Liguria che nei mesi scorsi ha accolto il ricorso presentato dalla stessa Sct per l’annullamento dell’aggiudicazione e dei verbali di gara.

“La sentenza, – si legge ancora, – oltre ad annullare, per mancanza dei ‘requisiti economici e tecnici’ da parte della Am Parking, gli atti che avevano portato all’aggiudicazione, ha condannato l’Asl al pagamento delle spese processuali, fissate in 11.800 euro”.

Il servizio è stato dunque affidato in concessione da Asl Savonese alla Sct di Alassio per 6 anni (alle condizioni proposte dalla stessa Sct in sede di gara), “con un rialzo del 33,82 per cento rispetto al canone posto a base di gara”. L’appalto potrà essere rinnovato, alle stesse condizioni, per un ulteriore triennio.