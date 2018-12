Savona. “Pochi ma buoni” è il commento degli Arcieri Granatiere,che nel weekend ha preso parte alla prova interregionale di tiro con l’arco svoltasi a Imperia.

I partecipanti del team savonese, infatti, sono tutti saliti sul podio, conquistando anche due vittorie importanti, con tanto di record personale.

Mirco Zunino, infatti, ha conquistato il primo posto nell’Arco nudo senior sui 18 metri, realizzando 521 punti e siglando la sua nuova miglior prestazione personale.

Vittoria, poi, per Arianna Salerno, che ha sbaragliato le avversarie nell’Arco nudo allieve. Secondo posto infine per Beatrice Tarantini, sul podio per l’Arco olimpico giovanissimi.