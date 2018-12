Arcieri 5 Stelle, risultati positivi a Ventimiglia e a Mortara

Stella. Arrivano ancora notizie positive per gli Arcieri 5 Stelle, impegnati nelle competizioni indoor del tiro con l’arco.

Lo scorso weekend si è disputata una gara a Ventimiglia sulla distanza dei 25 metri, che ha visto impegnati gli arcieri savonesi.

Tra i Seniores arco olimpico vittoria per Gian Maria Losi davanti a Saber Ben Fekih Ali, con quarto posto per Marco Astegiano. I tre rappresentanti degli Arcieri 5 Stelle hanno vinto la competizione a squadre.

Tra gli Juniores vittoria per Gabriele Cattoli, mentre tra i Ragazzi ha ottenuto il suo primo podio in carriera con un argento Ermete Mendau, davanti al compagno Filippo Garino.

Tra i Master terzo posto per Piero Merlone. Tra le Giovanissime medaglia d’argento per Elena Lucia. Tra i Seniores compound secondo posto per Carlo Bergia.

Le Juniores degli Arcieri 5 Stelle erano in gara a Mortara, in provincia di Pavia.

Vittoria per Veronica Zuffi, davanti alla compagna Giulia Delfino; terza Marta Aschero. Le tre atlete, di conseguenza, hanno anche vinto la competizione a squadre.

Prossimo impegno ad Imperia nell’imminente fine settimana.