ARCI ricorda il socio fondatore Tomaso \'Maxin\' Minuto

ARCI Savona ed ARCI Liguria accolgono con sgomento e tristezza la notizia della morte di Tomaso “Maxin” Minuto, socio fondatore dell’ARCI Savonese nel lontano 1957 e per tanti anni dirigente e presidente provinciale. Un sentito ringraziamento da parte di tutte e tutti noi a Maxin per tutto quello che ha fatto a favore del Terzo settore savonese, della promozione sociale e della nostra associazione.

Ci piace ricordarlo con le sue parole raccolte in occasione dei 50 anni di fondazione dell’ARCI: “…Il bilancio della mia esperienza in ARCI è molto positivo, il fatto di aver contribuito a creare una nuova associazione rappresenta per me un’enorme soddisfazione…”.

Foto 2 di 2



Grazie Maxin per tutto quello che ci hai dato ed ci hai insegnato! Esprimiamo vicinanza alla famiglia e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla moglie Lilli.

ARCI Savona

ARCI Liguria