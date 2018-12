Aperte le iscrizioni alla 24H of Finale 2019

Finale Ligure. Sono aperte le iscrizioni alla ventunesima edizione della 24H of Finale, che si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno 2019 sull’altopiano delle Manie a Finale Ligure.

Atleti del panorama endurance nazionale ed internazionale hanno iniziato a registrarsi alla gara tramite il sito www.24hfinale.com che, contestualmente all’avvio delle iscrizioni, è stato presentato on line in una versione completamente rinnovata. Come ogni anno è stata accolta con entusiasmo l’ufficializzazione delle date in cui si svolgerà la competizione della 24H di mountain bike più famosa e partecipata al mondo.

Registrarsi alla gara è semplice: basta collegarsi al sito 24hfinale.com, accedere alla pagina delle iscrizioni e completare tutta la procedura; nella nuova veste la piattaforma consente di navigare con maggiore fruibilità attraverso le varie sezioni, fra contenuti, ospitalità, foto e video.

L’evento avrà inizio nel pomeriggio di venerdì 31 maggio con VoltAge, la competizione endurance dedicata alle mountain bike a pedalata assistita e che si svilupperà con una formula 3+3: la gara sarà infatti suddivisa in una manche da tre ore ciascuna, Solo e Team potranno partecipare sia ad una che ad entrambe le corse.

La 24H of Finale prenderà il via sabato 1 giugno e, come lo scorso anno, la competizione vedrà correre sullo stesso tracciato Solo e Team (la partenza delle due categorie avverrà in tempi diversi).

Nella quota di iscrizione è compreso il pacco gara che include un buff originale, la maglietta ufficiale dell’evento ed altri gadget, oltre a quattro buoni pasto l’utilizzo dei servizi come le docce e il lavaggio bici, l’assistenza meccanica in paddock e naturalmente la piazzola dove sistemare la propria tenda.

Ogni edizione della 24H of Finale si contraddistingue per la scelta del tema attorno al quale si crea la manifestazione ed il 2019 sarà l’anno di “Riders of the lost bikes”, dedicato ad Indiana Jones. Se vi state chiedendo la ricerca di quale incredibile tesoro porterà l’archeologo più famoso di tutti i tempi sull’altopiano delle Manie dal 31 maggio al 2 giugno 2019, non vi resta che iscrivervi alla 24H of Finale. Non perdete l’occasione di vivere un’altra incredibile avventura all’insegna di sport, divertimento, energia e positività che accomunano tutti coloro che prendono parte a questo evento unico.