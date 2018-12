Savona. Incidente stradale sulla Strada Scorrimento Veloce che collega Savona a Vado Ligure, poco dopo l’uscita direzione Quiliano. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18,40 e ha visto coinvolta una Apecar, con due persone a bordo, che si è ribaltata per cause ancora in via di accertamento.

Immediata la chiamata ai soccorsi e repentino l’intervento dei vigili del fuoco provenienti dalla vicina centrale di Savona, che hanno messo in sicurezza lo scenario ed hanno estratto le persone ferite da dentro l’abitacolo.

I passeggeri del mezzo, dopo aver ricevuto le prima cure sul posto, sono stati trasportati in ambulanza, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.