Andora. “Il sindaco Mauro Demichelis mi ha invitato a prendere un caffè ad Andora, ma mi ha portato anche a visitare la scuola perché lui è instancabile in quel cantiere e cercheremo di aiutarlo anche per questo ultimo lotto di ristrutturazione”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in visita, oggi pomeriggio ad Andora per un sopralluogo nel cantiere della palestra e della mensa in corso di ristrutturazione nel plesso scolastico di via Cavour. Il governatore della Liguria era accompagnato dall’europarlamentare Alberto Cirio, dall’assessore regionale Marco Scajola e dal consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“I cantieri si vedono non solo quando vengono aperti, programmati e finanziati con rapidità, cosa che Andora è stata in grado di fare – ha detto il Governatore Giovanni Toti – Ricordo quando il sindaco è venuto a dirmi che la scuola aveva problemi di agibilità, problema che c’è da tanti parti, ma non da tutte è stato affrontato con questa rapidità ed incisività. L’Italia è piena di cantieri aperti e non finiti: qui se ne è aperti due e tutti e due sono stati portati a termine e se ne sta finendo un terzo. Tutto questo è successo negli ultimi due anni. Calcolando che per un investimento medio ci si mette non meno di 36 mesi solo a cantierarlo, questa amministrazione certamente merita un premio per l’efficacia, la rapidità e la determinazione con cui ha portato avanti questa iniziativa”.

Il sindaco Mauro Demichelis e la sua maggioranza hanno presentato l’avanzato stato dei lavori di consolidamento statico e di riqualificazione della palestra che sarà aperta a breve e messa a servizio delle scuole, ma anche delle associazioni sportive del territorio. L’ingegner Emilio Brovelli, progettista e direttore dei lavori e l’ingegner Nicoletta Oreggia dirigente dell’ufficio tecnico comunale, hanno spiegato i vari interventi di bonifica dall’amianto effettuati nei locali e le tipologie di interventi attuati sulle strutture portanti.

Il sindaco Mauro Demichelis ha anche annunciato che grazie ad un’apertura di Patto Regionale, a breve sarà avviato anche l’intervento di messa in sicurezza della scogliera al fondo della passeggiata a mare di ponente. Un intervento da ben 400 mila euro che risolve una grave problematica che rischiava di far franare la zona.