Andora punta sul turismo sportivo e riconquista l’Italia Laser Cup

Andora. Andora riconquista la prestigiosa Italia Cup Laser e punta sul turismo sportivo. A febbraio circa quattrocento atleti con famiglie, accompagnatori e tecnici, giungeranno nel comune ponentino per l’importante gara nazionale organizzata dal Circolo Nautico di Andora con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Andora e dell’AMA.

Già nel corso delle attuali festività ben sessanta imbarcazioni arriveranno per allenarsi nello specchio acqueo davanti al porto di Andora approdo che, per le sue caratteristiche tecniche, è stato preferito a quello di Arzachena. Dal 27 al 6 gennaio, famiglie e atleti dai 15 anni in su soggiorneranno ad Andora, con un indubbio benefico impatto sulla ricettività alberghiera e turistica.

Sarà solo il debutto di una serie di fine settimana di allenamento che porteranno tanti equipaggi ad Andora fino alla vigilia della competizione nazionale che si terrà dal 15 al 17 febbraio. In occasione della gara, in collaborazione con l’Associazione Albergatori di Andora si vuol realizzare un numero unico di prenotazione delle strutture ricettive.

“I successi della squadra agonistica del Circolo Nautico Andora e la promozione realizzata nell’anno di Andora Comune Europeo dello sport hanno focalizzato l’attenzione sul nostro porto e su Andora che ha tutte le caratteristiche climatiche e i servizi adatti a ospitare grandi competizioni – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis, annunciando la manifestazione -. Mi complimento con il presidente Pierangelo Morelli e i suoi collaboratori del Circolo Nautico Andora per il lavoro svolto, sia dal punto di vista agonistico che di promozione realizzato anche con manifestazioni nuove. E’ un chiaro esempio dei successi che si possono ottenere lavorando insieme alle associazioni sportive, operanti in ogni disciplina, che ad Andora hanno grandi competenze che vogliamo mettere a sistema per l’ampliare il turismo in ogni periodo dell’anno”.

Solo poche settimane fa, nel fine settimana del 9 dicembre, Andora ha ospitato un altro evento di carattere nazionale che ha fatto spettacolo. Si è trattato della Longboard Cup, organizzata dal Cinghiale Marino Surf Club che ha portato in Riviera grandi campioni nazionali e liguri. Le splendide evoluzioni dei surfisti hanno conquistato il web ed i siti specializzati a tutto vantaggio dell’immagine turistica di Andora.

Un turismo anche inclusivo come dimostrano le iniziative dell’Andora Match Race con i suoi progetti Vela senza Barriere che ad ottobre ha portato nel porto di Andora la Neo 495, stupenda barca a vela che consente alle persone disabili di navigare in totale autonomia e sicurezza.