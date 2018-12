Andora, l’Aeronautica Militare premia il primo maresciallo Raimondo Aru e il bagnino Luca Zerbone

Andora. Il 5 luglio scorso rianimarono un turista colto da infarto sulla spiaggia di Andora, mantenendolo in vita fino all’arrivo dei soccorsi. Questa mattina il primo maresciallo dell’Aeronautica Raimondo Aru e l’andorese Luca Zerbone sono stati premiati nell’ambito delle celebrazioni in onore la Madonna di Loreto patrona degli aviatori, organizzate ad Andora dal comando del distaccamento aeronautico di Capo Mele, in sinergia con gli altri Enti Aeronautici della riviera di ponente e con la compartecipazione dell’Associazione dell’Arma Aeronautica di Andora e di Albenga, e delle massime autorità militari e civili delle Province di Savona ed Imperia.

La cerimonia si è svolta dopo la messa celebrata nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria, dal vescovo di Albenga-Imperia, monsignor Borghetti. Il Comandante Santucci, unitamente al sindaco di Andora, Mauro Demichelis, ha consegnato un formale riconoscimento ed apprezzamento a Luca Zerbone, cittadino andorese, distintosi per encomiabile senso civico, il 5 luglio scorso, mentre era in servizio presso il Soggiorno Marino dell’Aeronautica Militare di Andora. Il tenente colonnello Francesco Santucci ha ricordato che “Luca Zerbone, senza esitazione e risparmio di energie, ha supportato con slancio il primo maresciallo Raimondo Aru nel gestire l’emergenza di primo soccorso salvando la vita a un turista infartuato privo di conoscenza, mantenendolo in vita in attesa dell’arrivo dei soccorsi.”

Un encomio è stato consegnato ufficialmente anche al primo maresciallo Raimondo Aru. “Andora è orgogliosa del suo concittadino Luca Zerbone che ha dimostrato grande senso civico e capacità di soccorso insieme al Primo Maresciallo Raimondo Aru – ha detto il Sindaco Mauro Demichelis – “Quanto accaduto quest’estate, grazie alla pronta azione insieme al Primo Maresciallo Aru, è un’ulteriore testimonianza di come l’Aeronautica Militare contribuisca costantemente alla sicurezza della collettività e per il bene del Paese”.

Il tenente colonnello Francesco Santucci ha pubblicamente ringraziato il vescovo di Albenga-Imperia, monsignor Borghetti, “per aver celebrato la messa nella ricorrenza della Santa Patrona dell’Aeronautica Militare, testimoniando il rinnovato forte legame con la Comunità Azzurra del ponente ligure”.

Il comandante, ha inoltre aggiunto “Invochiamo la benedizione e la protezione celeste della nostra santa patrona affinché il personale dell’Aeronautica Militare possa continuare a operare, con rigenerata fede, per conto e nell’interesse dei cittadini italiani, per contribuire alla sicurezza per la collettività, al servizio del paese”.