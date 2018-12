Andora, la Croce Bianca promuove la “Raccolta di Giocattoli dell’Epifania” per i bambini del Gaslini

Andora. La croce bianca di Andora, in collaborazione con il Comune e l’istituto comprensivo, indice una raccolta di giocattoli da consegnare per l’Epifania ai bambini ricoverati nei reparti dell’ospedale Giannina Gaslini di Genova. Un’iniziativa fortemente voluta dall’associazione, attiva sul territorio dal 1974 con oltre 4.500 servizi effettuati nell’ultimo anno.

Queste le modalità di consegna dei giocattoli: i giocattoli regalati dovranno essere nuovi ed ancora inscatolati, per una fascia di età compresa tra i 3 e i 12 anni; i giocattoli saranno raccolti in cestoni posizionati nell’atrio delle seguenti scuole: scuola primaria di Andora, scuola primaria di Molino Nuovo, scuola primaria di Stellanello; scuola dell’infanzia di Andora, scuola dell’infanzia di Molino Nuovo e presso l’asilo nido comunale di Molino Nuovo.

Altri punti di raccolta: tutti i giorni presso la sede della croce bianca ed il 9 dicembre 2018 presso lo stand della croce bianca, sito alla Fiera del Vino di Molino Nuovo. La raccolta terminerà il giorno 31 dicembre.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la sede della croce bianca sita in via Dante 8 ad Andora oppure telefonare al numero 0182 85345.