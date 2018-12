Andora: il 1 gennaio torna “A semmu a bagnu”, il cimento invernale più goliardico del ponente

Andora. Il 1 gennaio 2019, alle ore 11.30 torna “A semmu a bagnu” il cimento invernale più goliardico del Ponente con cui il Comune di Andora, in collaborazione con la Pro Loco, l’Associazione Bagni Marini e il Tortuga Beach, dà il benvenuto al 2019. Come tradizione, sarà un’ allegra festa sulla spiaggia di sabbia tornata splendida dopo la mareggiata di novembre, i cui partecipanti sono invitati a entrare in acqua con travestimenti insoliti.

Negli anni si sono viste ballerine, costumi da bagno d’epoca, pirati, damine o gruppi organizzati intorno ad un tema e anche questa terza si preannuncia altrettanto coinvolgente.

L’appuntamento è fissato per le 11.30, sulla spiaggia del Tortuga Beach, storico partner della manifestazione. Incitati dalla travolgente animazione di Gianni Rossi, i nuotatori affronteranno le onde a suon di musica. Dopo il tuffo da brivido e i consueti balli e trenini sulla spiaggia, ci sarà un pasta party sul molo Thor Heyerdahl riservato a tutti i partecipanti a cui sarà dato il consueto gadget ricordo della manifestazione. Le iscrizioni sono aperte dalle 10.30.

Il primo dell’anno ad Andora è dedicato anche ai bambini: dalle 11.00 alle 17.00, nel Parco degli Aviatori, sarà aperto, ad ingresso libero un villaggio con giochi gonfiabili. Dalle 17.30, spettacolo e animazione “Ginni Rossi & Friends” sotto il grande albero di Natale fra viale Roma e Piazza Santa Maria.