Andora, al via il primo tratto della pista ciclabile: dalla stazione alla vecchia ferrovia

Andora. Al via il primo tratto della pista ciclabile di Andora, ovvero lo snodo di aggancio fra la stazione e il vecchio tracciato ferroviario. Con Delibera di Giunta Comunale n. 201 del 20.12.2018 è stato infatti approvato il contratto di comodato d’uso per le aree necessarie all’opera e di proprietà di Rfi.

“A questo primo atto seguirà un futuro passaggio di proprietà, ma il comodato consente da subito di accelerare i tempi perché per il Comune di Andora era necessario avere la disponibilità delle aree entro la fine del 2018 per procedere con l’approvazione del progetto e non perdere la possibilità di investire i fondi a disposizione che rischiavano di andare perduti” spiegano dall’amministrazione comunale.

“Già il giorno successivo alla firma del comodato dal parte del funzionario comunale, in data 21 dicembre la Giunta dell’Unione Valmerula e Montarosio ha approvato il progetto definitivo esecutivo necessario alla realizzazione del primo tratto della pista ciclabile dall’ex passaggio a livello all’ingresso lato mare della nuova stazione. A questa fase seguirà la veloce indizione del bando di gara che dovrà essere avviato entro il 31.12.2018 per l’aggiudicazione dei lavori, per un valore intorno ai 100 mila euro” aggiungono dal Comune.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Mauro Demichelis: “Andora mette la prima pietra del nuovo tratto di pista ciclabile sul vecchio tracciato. Un primo atto che testimonia l’impegno con cui stiamo portando avanti tutte le fasi necessarie alla realizzazione della tratta panoramica e che il dialogo attuato da tempo con RFI sta portando risultati concreti. Non ci rassegniamo ai limiti di questo raddoppio. Stiamo lavorando per migliorare i servizi ai viaggiatori, riscontrando disponibilità da parte delle Ferrovie che come noi vogliono attuare la giusta valorizzazione delle aree del vecchio tracciato Ferroviario, con l’obbiettivo primario di dare visibilità e vitalità turistica ad Andora, a partire dalle zone dove passerà il tracciato. La firma del comodato era attesa da tempo, se si pensa che già a dicembre dello scorso anno il Comune di Andora aveva approvato lo studio di fattibilità dell’opera”.