Andora, accordo tra Rfi e Comune per assicurare decoro e sicurezza in stazione

Andora. Decoro e sicurezza in stazione. Dopo l’apertura della sala d’aspetto, avvenuta il 7 dicembre scorso, ora arriva l’accordo fra Comune e RFI per l’apertura e la chiusura dei locali al fine di evitare che diventino luogo di bivacco per balordi.

Rfi ha assicurato la pulizia quotidiana della sala d’aspetto e dei bagni, mentre sarà il Comune a organizzarne l’apertura, dalle ore 8.00 alle 18.00 e la chiusura.

“Inoltre a tutela della sicurezza pubblica e in accordo con Rfi la nostra Polizia Locale organizzerà dei passaggi di controllo nel piazzale della stazione – ha annunciato il Sindaco Mauro Demichelis che nei giorni scorsi ha incontrato un referente di RFI per parlare dei servizi della stazione -. Ringrazio per la sensibilità dimostrata il Comandante Paolo Ferrari e i suoi agenti che hanno a cuore la sicurezza dei cittadini”.

Soddisfazione per l’accordo con il Comune è stata espressa da RFI con una nota stampa: “Garantirà un buon servizio ai viaggiatori evitando occupazioni indebite degli spazi comuni”.