Savona. Per otto giorni consecutivi, dal 28 novembre al 5 dicembre, dalla mattina alle 8 alla sera alle 18, cinquanta ragazzi dell’associazione “Giovani per la Scienza”, provenienti da tutte le scuole di Savona, hanno dato vita ad una settimana di esperimenti e ragionamenti scientifici.

Tra le visite mattutine delle scuole e quelle libere al pomeriggio, il festival ha raccolto 1763 firme, tra cui 903 di studenti e 70 di insegnanti, oltre ad un variegato pubblico di famiglie con bambini, di appassionati, di esperti.

“Questo grande numero dimostra ancora una volta come la scienza sia appassionante a tutte le età, come possa essere strumento di cambiamento, crescita, progresso, di come i giovani con un ambiente adatto e con le consone strutture a disposizione, siano fonte inesauribile di creatività, voglia di fare e innovazione. Per i ragazzi dell’associazione è stata un’esperienza unica che ha permesso loro di crescere, di comunicare con gli altri utilizzando il linguaggio universale della scienza, di fare gruppo, di unire alle capacità di studio e realizzazione in laboratorio anche la capacità di spiegare e coinvolgere il pubblico. Grazie a tutti coloro che ci sostengono e continuano a sostenerci e a incitarci a proseguire” dicono i promotori dell’iniziativa.

Questi alcuni dei commenti lasciati sul quaderno per le impressioni degli ospiti: