Anche i rappresentanti della Protezione Civile di Andora saranno ricevuti sabato mattina dal Papa

Andora. Sabato prossimo 22 dicembre, in occasione delle festività natalizie, Sua Santità Papa Francesco incontrerà in Vaticano, all’interno della magnifica aula Paolo VI, i rappresentanti del servizio nazionale di Protezione Civile.

In 160 arriveranno dalla Liguria e tra loro non mancheranno i volontari provenienti da Andora, che verrà rappresentata dal responsabile del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile A.I.B. Valmerula Montarosio, Fabio Curto, dal capo squadra Peter Plagwitz e dal volontario Claudio Caviglia.

Il Gruppo di Protezione Civile andorese rappresenta una risorsa fondamentale a difesa del territorio e a garanzia della sicurezza del cittadino svolgendo una vasta serie di compiti di prevenzione e tutela determinanti per la salvaguardia di cose e persone: dalla divulgazione dei nuovi sistemi di allerta meteo, alla viabilità di soccorso, la prevenzione del rischio idrogeologico (particolarmente importante in Liguria) attraverso la creazione di modelli, o, scenari, relativi alle varie tipologie di criticità, la promozione delle misure di auto protezione per la popolazione nel caso di forti rovesci temporaleschi, pioggia, grandine, gelo, frane, ed altri eventi di carattere atmosferico, la lotta contro gli incendi boschivi e molto altro.

La giornata romana inizierà alle 9 con gli interventi e le testimonianze degli operatori di Protezione, e si concluderà con la celebrazione della funzione officiata dal Santo Padre.