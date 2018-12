Anche Alassio piange il “paroliere” della musica italiana Adelio Cogliati

Alassio. Anche Alassio piange la scomparsa di Adelio Cogliati, noto paroliere della musica italiana che era anche un affezionato frequentatore della città del Muretto. Cogliati, conosciuto soprattutto per la sua intensa collaborazione con Eros Ramazzotti (che ha portato alla nascita di alcuni dei più grandi successi dell’artista romano, da “Una Storia Importante” a “Adesso Tu”, passando per “Se bastasse una canzone”, “Più bella cosa” e “L’Aurora”), spesso trascorreva giorni di relax all’hotel dei Fiori di Alassio.

Oltre che paroliere di musica leggera, Cogliati aveva anche una vena poetica e compositiva applicata anche ad altri generi, da alcuni adattamenti per la televisione alla scrittura di alcune trame per Luciano Pavarotti.

Tra i primi a dare la notizia della sua scomparsa c’è proprio Eros Ramazzotti che gli ha dedicato un messaggio attraverso Instagram: “Ciao Adelio, sei stato fondamentale per me perché con te sono cresciuto umanamente. Non sei stato solo il ‘paroliere’ di quasi tutte le nostre canzoni ma soprattutto un fratello maggiore. Ti vorrò sempre bene. Accompagnami ancora da lassù”.

Anche Giorgia era legata profondamente a Cogliati visto che era il paroliere di “Come saprei”, canzone con la quale la cantante vinse il Festival di Sanremo nel 1995.

Come paroliere, inoltre, Cogliati ha legato il suo nome a tante altre artiste femminili, da Caterina Caselli a Marcella Bella, da Iva Zanicchi a Loretta Goggi, passando per Dori Ghezzi e Anna Oxa, fino a scrivere anche per i Ricchi e Poveri.