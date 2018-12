Amministrative 2019, l’Altra Albenga si presenta. Ciangherotti: “L’obiettivo è governare di nuovo la città”

Albenga. Un brindisi augurale, in centro Albenga. L’occasione ideale per incontrare amici e conoscenti, radunare le persone e cominciare a seminare il terreno in vista delle prossime elezioni amministrative 2019.

È quello che hanno fatto alcuni consiglieri comunali di centrodestra di Albenga, che ieri sera (giovedì 20 ottobre 2018), si sono ritrovati al Cianghe-Point di via Carloforte per scambiarsi i consueti auguri di Natale ma anche e soprattutto per lanciare la corsa alla elezioni.

In prima linea, a guidare il gruppo civico l’Altra Albenga, il consigliere forzista Eraldo Ciangherotti (anche se non è ancora chiaro se sarà davvero lui o meno il candidato sindaco del centrodestra), che ieri sera ha incassato anche l’appoggio di due big della scena politica locale: il coordinatore provinciale di Fi Santiago Vacca e l’assessore di Savona Silvano Montaldo per il quale potrebbe profilarsi nuovamente un ruolo da “regista” del centrodestra in terra ingauna.

E poi erano presenti numerosi esponenti storicamente legati al centrodestra e che, per ammissione dello stesso Ciangherotti, stanno lavorando e lavoreranno con lui all’interno del gruppo: Nicola Podio, Roberto Tomatis, Ginetta Perrone e Guido Lugani.

“L’Altra Albenga sarà uno degli attori che potranno raddrizzare questa città nel futuro a breve termine, – ha affermato Vacca presentando la serata. – Eraldo è sempre stato uno dei nostri membri maggiormente attivi e combattivi: tutti conoscono e hanno visto quante battaglie ha portato avanti in consiglio comunale e non solo”.

Parola, quindi, al protagonista della serata, lo stesso Ciangherotti, che ha dichiarato: “Questo incontro nasce come un brindisi per scambiarci gli auguri di Natale, ma è anche vero che c’è una squadra di centrodestra che sta crescendo e lavora già in vista delle elezioni 2019. La speranza è che Silvano Montaldo accetti di ricoprire il ruolo di coordinatore per aiutarci a portare a termine il nostro obiettivo: governare di nuovo la città”.

“Questa sera sono presenti alcuni membri della nostra squadra. Penso a Nicola Podio, Roberto Tomatis, Ginetta Perrone e Guido Lugani: siamo sempre rimasti uniti in questi anni lavorando per il futuro di Albenga. Un futuro che passa attraverso diversi punti per noi ‘chiave’: enogastronomia, turismo e infrastrutture in primis. La risposta delle persone intervenute, davvero numerosissime, è stata fantastica e questo ci da ancora maggior forza e convinzione”.

Quindi, un passaggio sugli “alleati” in vista delle elezioni (con una sorta di smentita alle voci che parlavano della possibilità di vedere Forza Italia e Lega divise in previsione del voto) e un pensiero in ricordo dell’indimenticato sindaco Rosy Guarnieri.

“In una serata così bella e partecipata non posso che rivolgere un pensiero a Rosy Guarnieri e tutti i presenti sanno quanto le volessi bene e quanto ci manca. Sarebbe stato bello preparare questo percorso insieme, ancora una volta, ma lo faremo comunque insieme alla Lega: dobbiamo andare avanti insieme per dare più voci al nuovo governo della città”, ha concluso Ciangherotti.