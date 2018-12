Valbormida. Come previsto dal bollettino di Arpal, nel tardo pomeriggio di oggi sulla Valbormida hanno cominciato a cadere i primi fiocchi della stagione autunnale/invernale.

Se nella “bassa valle” i fiocchi finora hanno fatto fatica ad attecchire, così non è stato nella “alta valle”. A Roccavignale, sulle alture tra Altare e Mallare e Cosseria ha cominciato a depositarsi un sottile strato bianco.

Al momento, più della vera e propria neve a preoccupare sono le basse temperature, che già ora sono prossime allo zero e proprio per questo possono dare corso a fenomeni di gelicidio e provocare il formarsi di ghiaccio sulle strade.

Ricordiamo che quest’oggi Arpal ha prolungato l’allerta gialla per neve. Sulla zona D (che comprende la Valle Stura e l’entroterra savonese fino alla Val Bormida) sarà in vigore dalle 14 di oggi domenica 16 dicembre e si concluderà alle 7 di domani lunedì 17 dicembre. Dalle 18 di oggi alle 7 di domani lunedì 17 dicembre sarà allerta anche per i comuni interni della zona B (che comprende la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno) e quindi Quiliano e Stella e per l’intera zona E (Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia).

Sarà allerta gialla per neve dalla mezzanotte di oggi alle 7 di domani lunedì 17 dicembre per i comuni interni della zona C (lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla).