All’asilo di Quiliano open day per genitori e bambini

Anche quest’anno l’asilo G.B Vadone di Quiliano organizza per mercoledì 12 dicembre un Open Day per genitori e bambini.

“A partire dalle 16 i genitori interessati a questo importante servizio potranno conoscere la struttura, le maestre, le educatrici e le attività ispirate al metodo Montessori che si svolgono all’interno dell’Asilo Vadone – spiega la direttrice dell’Asilo Maria Paola Bonifacino. Ma soprattutto verranno presentati i corsi di Inglese con l’innovativo metodo interattivo Pingu’s English, i laboratori di cucina, teatro, arti grafiche. Le collaborazioni con la piscina di Legino per il corso di nuoto, con la biblioteca di Quiliano per le giornate di lettura e con la fattoria didattica e le aziende agricole del territorio per le gite e attività all’aria aperta”.

“All’Asilo Vadone infatti le attività all’aria aperta fanno parte di un percorso didattico ben preciso: maestre ed educatrici sono profondamente convinte dell’importanza di far fare esperienze significative ai bambini anche fuori dalle aule scolastiche. Accompagnarli in gita nelle Fattorie didattiche, alla Biblioteca del Comune, in Piscina, nei musei e teatri ed organizzare attività con le associazioni culturali e sportive del territorio è parte importante delle nostre attività educative e formative. Grande attenzione è data al rispetto della natura, degli animali e dell’ambiente e spesso per permettere ai bambini di fare esperienze nuove e attraenti vengono organizzate attività che seguono il ciclo della natura, come la preparazione dell’orto didattico e del giardino fiorito in primavera”.

“Grazie inoltre alla nostra cuoca e cucina interna una volta alla settimana organizziamo dei laboratori di cucina, spesso utilizzando proprio le verdure del nostre orto coltivate insieme ai bambini, per preparare in modo divertente ricette sane e gustose”.

“I genitori inoltre possono seguire le attività del nostri asilo anche sul Web: dallo scorso anno infatti ci siamo rivolti ad una web agency del territorio che ha creato per l’asilo un sito aggiornabile con un blog e una pagina Facebook, così le nostre maestre possono raccontare le attività svolte durante il giorno, inviare le foto dei piatti preparati a pranzo e mostrare i lavoretti creati dai bambini durante i laboratori” conclude la direttrice dell’Asilo Maria Paola Bonifacino.