Allarme per un’intossicazione da monossido di carbonio a Santuario: una donna in ospedale

Savona. Allarme nel pomeriggio di oggi in un’abitazione di Santuario, frazione di Savona, per un’intossicazione da monossido di carbonio. L’emergenza è scattata poco dopo le 17 e sono intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica di Savona Soccorso e l’ambulanza della Croce Rossa di Savona.

Secondo le prime informazioni, fortunatamente, la donna che si trovava nell’alloggio di via al Santuario (poco prima del cimitero) non è grave: ha un’intossicazione lieve e sarà accompagnata in ospedale a Savona in codice verde per tutte le cure e gli accertamenti del caso.

Sembra che a causare la fuoriuscita di monossido (ma lo chiariranno le verifiche dei vigili del fuoco) possa essere stata una calderina oppure una stufa difettosa.