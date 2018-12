Alla SMS Leginese “Milleluci” la tradizionale Festa di Sant’Ambrogio

Come da tradizione nel Weekend di Sant’Ambrogio, domani pomeriggio – sabato 8 dicembre dalle ore 15:30 – si svolgerà “La Festa per adulti e bambini”, pomeriggio danzante con Dj Beppe organizzato dalla S.M.S. Fratellanza Leginese e dal Circolo ARCI Milleluci di Via Chiabrera 4.

Evento ad ingresso gratuito con focaccette e tante sorprese per tutti e tutte!