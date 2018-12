Loano. Alessandro Morando, ex giocatore loanese ora in forza allo Junior Novi Casale, è stato scelto nella rappresentativa del Piemonte per disputare il torneo Fabbri a Rimini dal 3 al 6 gennaio.

L’ex giocatore loanese, che si è trasferito a nord delle Alpi in questa stagione, parteciperà quindi con la rappresentativa Piemonte al torneo di Rimini, un appuntamento di grande prestigio al quale parteciperanno tutte le regioni d’Italia.

Foto 3 di 4







Il giovane play è stato selezionato dal coach piemontese Ivano Leccia: dopo soli pochi mesi nella sua nuova squadra, il team regionale ha già scelto Morando per il primo appuntamento importante della stagione.