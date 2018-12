Alessandro De Blasi del Kombat Team Alassio è il “Miglior Coach Fcr d’Italia”

Alassio. Il Kombat Team Alassio non smette più di stupire e dopo un 2018 costellato di successi per i suoi atleti, questa volta è toccato all’allenatore quarantaseienne Alessandro De Blasi l’onere e l’onore di finire in prima persona sotto i riflettori del grande pubblico.

Proprio così perché il coach alassino d’origine, che oggi vive ad Albenga, è stato eletto ieri a Sportilia (Forlì-Cesena) “Miglior coach Fight Code Rules d’Italia” della federazione “Fight1”, la più importante tra gli sport da combattimento a livello nazionale.

“Sono molto orgoglioso del risultato raggiunto. Partire da una realtà piccola come Alassio e trovarsi ‘davanti’ a realtà molto più grandi e con molte più possibilità non può che essere motivo di soddisfazione. Un risultato che non riesco a vedere come personale, ma come frutto del lavoro e dei sacrifici di tutto il mio team, che ringrazio dal profondo del cuore”, il commento a caldo di De Blasi.

E il coach, numeri alla mano, sembra proprio esserselo meritato questo riconoscimento. Solo nel 2018 è riuscito a portare 3 suoi atleti nell’Olimpo degli sport da combattimento: l’alassino Stefano Fanelli ha trionfato al “War Hyères Fight” diventando Campione del Mondo dell’universo Iska ed è stato insignito dell’Alassino d’Oro dal sindaco Marco Melgrati; Vittorio Iermano si è confermato per la sesta volta Campione italiano della Federazione “Fight1”; il moldavo ‘trapiantato’ ad Albenga Dragos Zubco, infine, ha vinto il titolo europeo WKN.