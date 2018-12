Albissola Marina. “In occasione delle festività natalizie, ho tenuto a dare un piccolo contributo personale alla mia città impiegando una parte del mio emolumento da assessore per provvedere a donare un’ulteriore esemplare di palma, questa volta della specie ‘Arecastrum’, nell’aiuola della passeggiata all’altezza dei bagni S. Antonio”. Lo annuncia Luigi Silvestro, assessore ai Lavori Pubblici di Albissola Marina.

Il palmizio, di dimensioni già significative (oltre i 4 metri di altezza), va ad aggiungersi alla palma Washingtonia Robusta sempre donata da Silvestro al Comune alcune settimane fa e posizionata nell’aiuola davanti l’ingresso delle acuola elementare di via Salomoni.

“Tutte e due le palme – spiega l’assessore – sono tra le specie indicate come più resistenti all’infestazione del ‘punteruolo rosso’ e sono state fornite con tanto di speciale tutore interrato per tenerle stabili nelle fasi di crescita”.



Foto 2 di 2



“Inoltre in questi giorni, sempre a mia cura e spesa – prosegue Silvestro – ho provveduto a consegnare anche una trentina di abeti di Natale (piante vere di altezza compresa tra 1.20 e 1.50 metri e con apparato radicale) ad altrettante botteghe sparse tra via Repetto, piazza Liguria, piazza San Antonio, al fine di aiutare i nostri operatori economici a dare un ‘tocco’ natalizio alle strade cittadine e con la speranza che questo gesto simbolico di augurio, oltre a contribuire nel suo piccolo ad addobbare a festa la città, serva anche a ricordare che passeggiare per Albissola e fare acquisti presso le nostre attività commerciali e artigianali significa sostenere il tessuto economico e lavorativo della nostra città”.

Un ulteriore abete natalizio è stato consegnato anche alla Casa di Riposo comunale di via Salomoni.

“Colgo l’occasione per rivolgere un augurio sincero a tutti i miei concittadini per un Natale sereno ed un anno migliore – conclude Silvestro – Con la speranza che la solennità di questa festa possa alimentare l’amore per la nostra comunità e che questo amore possa tradursi in attiva collaborazione nel perseguire il bene di tutti, lasciando da parte ogni sterile contrasto e pensando insieme a costruire un buon futuro. Ecco, io penso che una comunità unita e partecipe sia il più bel regalo che qualunque amministratore pubblico possa ricevere a Natale”.