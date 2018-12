Albissola, la formazione Berretti ha la meglio (2-1) sulla Carrarese

Savona. La formazione Berretti dell’Albissola ha la meglio (2-1) sulla Carrarese. Le reti vincenti portano la firma di Biancato e Di Bella, mentre la rete degli apuani è di Dell’Amico.

I ceramisti sono sesti in classifica con 14 punti all’attivo.

L’Albissola, nel prossimo turno, che si giocherà sabato 15 dicembre (ore 14.30), sarà ospite del Cuneo.

Albissola: Vasoli, Pittaluga, La Monica, Batocchioni, Piccardo, Bennati, Perasso, Rossi, Di Bella, Maltezi, Biancato

A disposizione: Ventura, Zaccheo, Boero, Scarella, Brollo, Ponzo, Bettella, Di Nardo, Scaccianoce

L’Under 17 e l’Under 15 dell’Albissola sono sconfitte nel doppio confronto con l’Entella Chiavari.

L’Under 17 perde 3-0 con i tigullini, rimanendo all’ultimo posto in classifica con un solo punto, mentre l’Under 15 viene superata per 4-0 ed è ultima in graduatoria, avendo perso tutte le dieci gare disputate.

Entrambe le squadra, giocheranno, nel prossimo turno di domenica 16 dicembre, con la Pro Vercelli.