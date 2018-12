Albissola, Davide Balestrero: “Felice per il successo e per il mio primo goal in categoria”

Savona. L’ Albissola regola (2-0) il Cuneo, conquistando tre punti importanti in chiave salvezza.

Il commento a fine gara è affidato a Davide Balestrero, autore di una delle due reti (l’altra marcatura è di Cais).

“La partita non è stata bella, ma l’importanza della posta in palio era troppo alta – commenta il centrocampista arenzanese – siamo stati bravi a tenerla in piedi e a colpire nel momento giusto“.

“Abbiamo conquistato tre punti con una diretta concorrente, in chiave salvezza – continua Balestrero – venivamo da tre partite a giocate bene, ma nelle quali avevamo raccolto solo un punto”.

“Sono molto soddisfatto anche a livello personale, per il primo goal tra i professionisti – conclude Balestrero – lo dedico alla mia famiglia, che mi segue sempre”.