Chiavari. “Abbiamo giocato una buona partita, di sacrificio, soprattutto nel primo tempo, anche se, a parte una loro conclusione, non abbiamo rischiato più di tanto”.

Claudio Bellucci è dispiaciuto per non essere riuscito a fermare la corazzata Entella, ma allo stesso tempo è soddisfatto della partita giocata dalla sua squadra.

“Nel secondo tempo siamo usciti noi, giocando un buon calcio, avremmo meritato qualcosa in più, per tutto quello che abbiamo costruito, abbiamo preso un goal che definirei strano... contro le grandi squadre giochi la partita della vita, ma a volte non basta per ottenere un risultato positivo”.

“La prestazione è stata eccellente, ci prendiamo i complimenti, anche se non portano punti, ma questa è la strada giusta – continua Bellucci – i ragazzi, quando giocano in questa maniera mi trascinano e motivano, non vedo l’ora di tornare al campo ad allenarli perché meritano tutte le attenzioni possibili”.

“Oggi abbiamo fatto tutto quello che era possibile per vincere la partita – conclude il mister – anche dopo la loro rete abbiamo avuto una grossa occasione per pareggiare, per non parlare dell’occasione di Mahrous e del colpo di testa di Nossa, ripeto, non conosco altra strada per cercare di arrivare add una salvezza, alla nostra portata”.