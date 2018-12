Albissola Marina. Lavori in corso in via Cilea ad Albissola Marina per la realizzazione di marciapiede nei due sensi di marcia nel tratto compreso tra i campi da tennis e viale Liguria, oltre a migliorie mirate alla rete di raccolta e convogliamento delle acque piovane. L’intervento è stato annunciato dall’assessore ai lavori pubblici del Comune Luigi Silvestro.

“La via Cilea è una strada di collegamento monte-mare tra via Salomoni e la litoranea Aurelia e pur essendo un’area con spiccate caratteristiche residenziali ove sono presenti oltre ad alcune attività commerciali anche e soprattutto importanti servizi pubblici, quali la Scuola Primaria ed il Nido, è finita per assumere nel tempo una modesta importanza nella gerarchia della rete viaria comunale e purtroppo con il trascorrere degli anni è stata via via sempre più trascurata, lasciando avanzare il degrado, senza alcun progetto comunale in grado di restituire alla via il dovuto decoro e le necessarie condizioni di sicurezza per i pedoni” ricorda l’assessore.

“La porzione di strada più prossima a via Salomoni ha larghezza maggiore atta ad ospitare su entrambi i lati degli stalli per autovetture, poi nella porzione davanti ai campi da tennis, la sezione stradale si riduce garantendo lo spazio per parcheggi disposti in linea e un piccolo malandato marciapiede, inadeguato per dimensionamento, sul margine di carreggiata di ponente che versava da parecchi anni in condizioni di degrado con disgregazione della pavimentazione a tratti anche molto sconnessa”.

“Sul lato opposto dove vi sono i maggiori accessi dei caseggiati vi era invece solo un percorso pedonale tracciato sull’asfalto senza protezione alcuna per i passanti. Pertanto i pedoni potevano solo attraversare via Cilea per poi tornare indietro lungo la stessa strada su un percorso pedonale costituito da una zebratura peraltro sbiadita”.

“Non risultava quindi possibile procedere verso viale Liguria pedonalmente in sicurezza e di fatto per la originaria disorganizzazione dell’insieme delle percorrenze ed attraversamenti pedonali in atto non si concretizzava alcuna rete viaria atta all’utilizzo da persone con disabilità motorie nè tanto meno al transito di passeggini anche a causa del la presenza di discontinuità della pavimentazione disseminata di buche e fossi, i percorsi pedonali originari erano quindi poco praticabili da persone diversamente abili e, talvolta, anche a livello puntuale, inaccessibili a persone con ridotta dembulazione ovvero su sedia a rotelle e al transito di passeggini”.

E l’assessore albissolese aggiunge: “Gli obbiettivi del progetto di potenziamento e miglioramento delle percorrenze pedonali: Pertanto viste le strutturali criticità della circolazione pedonale di Via Cilea, l’assessorato ai Lavori Pubblici si è fatto carico di progettare ed avviare un intervento di riqualificazione delle percorrenze pedonali di detta strada, il cui cantiere è in corso di esecuzione e che si propone l’obiettivo di costruzione di nuovi marciapiede su entrambi i lati della strada nel tratto di circa 100 metri, compreso tra i campi da tennis e viale Liguria in fregio al Condomini identificati con i civv. 28, 20, 14, 9 e 1, fino appunto all’intersezione con Vle Liguria, previa demolizione delle strutture esistenti e scarifica del relativo sottofondo fino alla quota di imposta ritenuta idonea si provvederà all’esecuzione delle seguenti lavorazioni”.

“E ancora realizzazione di massetto di sottopavimentazione dello spessore medio di cm. 10 in conglomerato cementizio armato con rete di acciaio elettrosaldata diametro mm. 6 maglia cm. 20 x 20; fornitura e posa in opera di cordolo di testa posto in maniera longitudinale ai marciapiedi costituito da elementi prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso, blocchi di sezione trasversale di cm. 15 x 20; quelli verso accessi carrabili o pedonali avranno invece sezione trasversale di cm. 12 x 15; realizzazione di pavimentazione costituita da masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore di cm. 6 (del tipo e colore già utilizzato nelle vie circostanti), posati in opera su letto soffice di sabbia di frantoio dello spessore di cm. 7 circa, adeguatamente compattati e vibrati con piastra, stuccati con stesa di sabbia fine; sistemazione mediante abbassamento o rialzamento in quota di chiusini o caditoie esistenti, ecc”.

“Merita un breve approfondimento l’originaria inadeguatezza strutturale del sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane a servizio del tratto stradale in argomento: con l’ufficio tecnico si è cercato, per quanto possibile e tenendo conto anche della presenza e relativa quota alla quale sono stati posati nel tempo gli altri sottoservizi interrati di prevedere oltre alla revisione puntuale di griglie e caditoie stradali esistenti, anche al potenziamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche, con opere mirate e localizzate in alcuni dei punti conosciuti come più critici. Nello specifico, nei pressi dell’edificio civ. 28 non era presente alcun sistema di raccolta delle acque piovane, pertanto l’intervento in fase di esecuzione si è fatto carico della realizzazione di n. 4 pozzetti con griglie/caditoie (n. 2 per lato in prossimità dei cigli stradali) ed al loro collettamento alla pubblica rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche”.

“Inoltre nel tratto tra i civv. 1 e 3 e l’accesso al portone del civ. 14, sono stati collocati nuovi tratti di canalina con griglia/caditoia atti alla migliore raccolta ed evacuazione delle acque meteoriche. Questa serie di interventi pur se localizzati e non risolutori in toto delle originarie carenze strutturali della via, dovrebbe comunque migliorare decisamente la situazione preesistente, diminuendo il deflusso continuo di acqua piovana in senso longitudinale alla strada”.

“A completamento dell’intervento è previsto il rifacimento dell’asfalto nel tratto stradale interessato dal cantiere. I lavori sono stati affidati tramite procedura di gara all’Impresa SE.MA S.r.l. di Genova e l’importo dell’opera in argomento prevede un investimento di circa 40 mila euro. Si prevede di terminare le principali lavorazioni, salvo imprevisti e maltempo, entro la fine della settimana corrente. Inoltre, passato il periodo delle festività, con il nuovo anno si provvederà anche a far eseguire in economia dagli operai comunali, anche l’intervento di rifacimento dell’intonaco della porzione esterna del muretto di confine dei campi da tennis di proprietà comunale” conclude l’assessore.