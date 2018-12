Albisola, trovato con 10 grammi di cocaina in pietra: 27enne arrestato

Albisola Superiore. Detenzione ai fini di spaccio di droga. E’ l’accusa contestata ad un marocchino di 27 anni, Aziz T., che all’alba è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile ad Albisola Superiore.

Il giovane, infatti, è stato sorpreso con dieci grammi di cocaina in pietra e, di conseguenza, è finito in manette.

Questa mattina il ventisettenne è stato processato per direttissima in tribunale a Savona. Il giudice ha convalidato il suo arresto ed ha disposto per lui gli arresti domiciliari. Il processo invece è stato rinviato al prossimo 12 dicembre.