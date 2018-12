Albisola premia la Protezione Civile: cerimonia di riconoscimento alla presenza del presidente Toti

Albisola Superiore-Albissola Marina. Domani, venerdì 14 dicembre, alle 13, in piazza del Talian, nel centro storico di Albisola Capo, si terrà la cerimonia pubblica di riconoscimento alla nostra Protezione Civile delle Albisole.

Questa la motivazione: “Per il costante impegno profuso nella salvaguardia del nostro territorio e dell’incolumità della cittadinanza specialmente a seguito della più recente emergenza maltempo occorsa gli ultimi giorni dello scorso ottobre”.

Per l’occasione vi sarà la presenza del presidente della Regione, Giovanni Toti, e del consigliere regionale Angelo Vaccarezza i quali saranno in visita ad Albisola anche per conoscere da vicino il progetto de Il “Presepe Degli Abissi” Albisola e l’esposizione delle statue della Sacra Famiglia in vista del Santo Natale.